Healthcare
April 14, 2020 / 11:37 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Cytokinetics Says Co Believes It Is On Track To Achieve Its Key Strategic Objectives For 2020

1 Min Read

April 14 (Reuters) - Cytokinetics Inc:

* CYTOKINETICS PROVIDES CLINICAL TRIALS AND BUSINESS UPDATE IN RESPONSE TO COVID-19 PANDEMIC

* CYTOKINETICS INC - BELIEVES IT IS ON TRACK TO ACHIEVE ITS KEY STRATEGIC OBJECTIVES FOR 2020

* CYTOKINETICS INC - CONTINUES TO ASSESS POTENTIAL IMPACT OF PANDEMIC ON ITS PIPELINE

* CYTOKINETICS INC - BELIEVES THAT IT HAS MANUFACTURED ADEQUATE SUPPLIES OF DRUG SUBSTANCE AND INVESTIGATIONAL PRODUCT TO COMPLETE ONGOING TRIALS

* CYTOKINETICS INC - DOES NOT EXPECT DELAYS TO ITS CLINICAL TRIALS DUE TO MANUFACTURING OR SUPPLY-CHAIN ISSUES Source text for Eikon: Further company coverage:

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