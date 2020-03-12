Healthcare
March 12, 2020 / 4:24 PM / Updated an hour ago

BRIEF-CytoSorbents Provides Update On CytoSorb And Covid-19 Coronavirus Activities

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Cytosorbents Corp:

* CYTOSORBENTS PROVIDES UPDATE ON CYTOSORB AND COVID-19 CORONAVIRUS ACTIVITIES

* CYTOSORBENTS - CURRENTLY HAVE A STRONG CASH BALANCE, AND HAVE NO NEED TO RAISE CAPITAL AT THIS TIME

* CYTOSORBENTS - IN DISCUSSIONS WITH PHYSICIANS IN ITALY AND CHINA

* CYTOSORBENTS - RESPONDED TO REQUEST FOR ADDITIONAL DEVICES & DELIVERED SECOND SHIPMENT OF CYTOSORB DEVICES TO PARTNER IN CHINA

* CYTOSORBENTS - ALSO RECEIVED ADDITIONAL ORDER FOR CYTOSORB DEVICES FROM IRAN Source text for Eikon: Further company coverage:

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