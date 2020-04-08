Healthcare
April 8, 2020 / 7:42 AM / Updated an hour ago

BRIEF-D4t4 Solutions PLC FY Group Sees Adjusted Pre-Tax Profit At £5.0 Mln

1 Min Read

April 8 (Reuters) - D4t4 Solutions PLC:

* FY GROUP REVENUE AND ADJUSTED PRE-TAX PROFIT ARE EXPECTED TO BE £21.7 MILLION AND APPROXIMATELY £5.0 MILLION RESPECTIVELY

* SEE REVENUE, PROFIT BEHIND PRIOR EXPECTATIONS AS MOVING CUSTOMERS TO RECURRING SAAS CONTRACTS TAKES LONGER

* AGREED PROVISION OF ADDITIONAL LIQUIDITY WITH ITS BANK TO SUPPORT GROUP IF REQUIRED

* IN LIGHT OF CURRENT EVENTS, REVIEWING FULL YEAR DIVIDEND PAYMENT FOR 2019-20 AND MARKET GUIDANCE FOR FY 2020-21

* REGARDING COVID-19 GROUP DOES NOT EXPECT TO EXPERIENCE ANY SIGNIFICANT INTERRUPTIONS IN SERVICES TO CUSTOMERS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below