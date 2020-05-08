Healthcare
May 8, 2020 / 1:16 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Daewoong Pharmaceutical Unveils Phase 3 Clinical Data Of Fexuprazan, A Novel Potassium-Competitive Acid Blocker

1 Min Read

May 8 (Reuters) - Daewoong Pharma:

* DAEWOONG PHARMACEUTICAL UNVEILS PHASE 3 CLINICAL DATA OF FEXUPRAZAN, A NOVEL POTASSIUM-COMPETITIVE ACID BLOCKER

* DAEWOONG PHARMA - FEXUPRAZAN SHOWED 99% OF MUCOSAL HEALING RATE AT WEEK 8 AND WAS WELL TOLERATED IN PATIENTS

* DAEWOONG PHARMA - FEXUPRAZAN ALSO SHOWED IMPROVED SYMPTOM RELIEF

* DAEWOONG PHARMA - ATYPICAL SYMPTOM SUCH AS COUGH WAS ALSO IMPROVED WITH TREATMENT OF FEXUPRAZAN

* DAEWOONG PHARMA - IN PATIENTS WITH MODERATE TO SEVERE SYMPTOMS, FEXUPRAZAN EXHIBITED SIGNIFICANTLY FASTER, BETTER HEARTBURN RELIEF VERSUS ESOMEPRAZOLE Source text for Eikon: Further company coverage:

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