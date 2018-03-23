FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Consumer Goods and Retail
March 23, 2018 / 9:44 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Dairy Farm International Holdings Announces Partnership With Robinsons Retail Holdings

Reuters Staff

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Dairy Farm International Holdings Ltd :

* TO PARTNER WITH ROBINSONS RETAIL HOLDINGS (RRHI) TO BUILD A FOOD RETAIL BUSINESS IN PHILIPPINES​

* TO EXCHANGE INTEREST IN RSCI FOR NEW SHARES IN RRHI REPRESENTING 12.15% OF ITS ENLARGED SHARE CAPITAL AT ABOUT US$346 MILLION

* TO ALSO ACQUIRE A FURTHER 6.1% INTEREST OF ENLARGED SHARE CAPITAL FROM EXISTING CONTROLLING SHAREHOLDERS AT US$174 MILLION

* DAIRY FARM EXPECTS TO FUND INVESTMENT THROUGH A COMBINATION OF EXISTING CASH AND BORROWINGS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.