Healthcare
March 4, 2020 / 1:19 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Dalipal Holdings Updates On Temporary Suspension Of Operation Of Production Facilities

1 Min Read

March 4 (Reuters) - Dalipal Holdings Ltd:

* REACHING OF FULL CAPACITY OF GROUP’S PRODUCTION FACILITIES MAY BE AFFECTED BY DEVELOPMENT OF EPIDEMIC

* UPDATES ON TEMPORARY SUSPENSION OF OPERATION OF PRODUCTION FACILITIES OF GROUP

* OPERATION OF GROUP’S OPERATION FACILITIES MAY BE INTERRUPTED BY ANY DISRUPTION TO SUPPLY OF RAW MATERIALS TO GROUP

* BOARD CONSIDERS SUCH INTERRUPTION TO OPERATION TO BE TEMPORARY

* GROUP IS IN CLOSE COMMUNICATION WITH ITS SUPPLIERS AND CUSTOMERS SO AS TO MINIMISE IMPACT ON BOTH PARTIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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