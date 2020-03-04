BRIEF-Dalipal Holdings Updates On Temporary Suspension Of Operation Of Production Facilities

March 4 (Reuters) - Dalipal Holdings Ltd:
* REACHING OF FULL CAPACITY OF GROUP’S PRODUCTION FACILITIES MAY BE AFFECTED BY DEVELOPMENT OF EPIDEMIC
* UPDATES ON TEMPORARY SUSPENSION OF OPERATION OF PRODUCTION FACILITIES OF GROUP
* OPERATION OF GROUP’S OPERATION FACILITIES MAY BE INTERRUPTED BY ANY DISRUPTION TO SUPPLY OF RAW MATERIALS TO GROUP
* BOARD CONSIDERS SUCH INTERRUPTION TO OPERATION TO BE TEMPORARY
* GROUP IS IN CLOSE COMMUNICATION WITH ITS SUPPLIERS AND CUSTOMERS SO AS TO MINIMISE IMPACT ON BOTH PARTIES Source text for Eikon: Further company coverage: