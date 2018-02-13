BRIEF-Dana Inc Q4 Loss Per Share $0.74

Feb 13 (Reuters) - Dana Inc:
* ORPORATED ANNOUNCES STRONG 2017 FINANCIAL RESULTS, AFFIRMS SIGNIFICANT 2018 GUIDANCE INCREASE
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.54, REVENUE VIEW $1.77 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.88, REVENUE VIEW $7.74 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES 2018 CAPITAL SPENDING OF APPROXIMATELY 4.0 PERCENT OF SALES
* A CHARGE OF $27 MILLION FOR DISPOSITION OF SUSPENSION PARTS BUSINESS IN BRAZIL ALSO IMPACTED Q4 2017 RESULTS
* Q4 2017 INCLUDED A ONE-TIME, NON-CASH CHARGE OF $186 MILLION DUE TO ENACTMENT OF U.S. TAX REFORM LEGISLATION
* DANA - INCREASED SALES FROM NEW-BUSINESS BACKLOG EXPECTED TO ADD ABOUT $300 MILLION, IMPROVED END-MARKET DEMAND EXPECTED TO ACCRETE $100 MILLION IN 2018
* ADJUSTED EBITDA IN 2018 IS EXPECTED TO IMPROVE BY APPROXIMATELY $100 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: