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April 19, 2018 / 10:13 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Danaher Reports Q1 Adjusted Non-Gaap Earnings Per Share $0.99

Reuters Staff

1 Min Read

April 19 (Reuters) - Danaher Corp:

* DANAHER REPORTS FIRST QUARTER 2018 RESULTS

* SEES Q2 2018 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.07 TO $1.10

* SEES FY 2018 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $4.38 TO $4.45

* SEES Q2 2018 EARNINGS PER SHARE $0.88 TO $0.91

* Q1 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.99

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.80

* Q1 REVENUE $4.7 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $4.55 BILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.94 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.40 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.08 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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