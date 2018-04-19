BRIEF-Danaher Reports Q1 Adjusted Non-Gaap Earnings Per Share $0.99

April 19 (Reuters) - Danaher Corp:
* SEES Q2 2018 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.07 TO $1.10
* SEES FY 2018 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $4.38 TO $4.45
* Q1 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.99
* Q1 REVENUE $4.7 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $4.55 BILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.94 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.40 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.08 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)