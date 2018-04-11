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April 11, 2018 / 7:38 AM / in 6 hours

BRIEF-Danish insurer Tryg launches its first service in Germany - CEO

Reuters Staff

1 Min Read

April 11 (Reuters) - Tryg A/S chief executive Morten Hubbe says in telephone interview with Reuters:

* Q1 TOP LINE GROWTH WAS THE HIGHEST IN SIX YEARS, DRIVEN BY THE DANISH PRIVATE CUSTOMER SEGMENT

* IN Q1 THE COMPANY FOR THE FIRST TIME RECEIVED MORE CUSTOMER REQUESTS DIGITALLY THAN VIA TELEPHONE

* THE TOP LINE IS GROWING AGAIN IN THE PRIVATE SEGMENT IN NORWAY AFTER WEAK DEVELOPMENT IN 2016 AND 2017

* CUSTOMERS IN THE INDUSTRY SEGMENT IN NORWAY HAVE RECEIVED THE PRICE INCREASES IN Q1 MUCH BETTER THAN EXPECTED

* TRYG HAS LAUNCHED ITS GUARANTEE BUSINESS IN GERMANY IN 2018 IN FIRST EXPANSION OUTSIDE THE NORDIC REGION Further company coverage:

Copenhagen newsroom

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