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April 18, 2018 / 8:05 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Danone expects strong Chinese baby food demand in Q2

Reuters Staff

1 Min Read

April 18 (Reuters) - Danone SA:CFO Cecile Cabanis tells analysts:

* EXPECTS ESSENTIAL DAIRY AND PLANT-BASED INTERNATIONAL BUSINESS TO CONFIRM SALES STABILISATION IN FULL YEAR , BRAZIL TO STAY CHALLENGING - CFO

* CFO SAYS EXPECTS MID TO HIGH SINGLE DIGIT SALES GROWTH IN SPECIALISED NUTRITION IN FULL YEAR 2018

* CFO SAYS STILL EXPECTS STRONG SECOND QUARTER IN CHINESE DEMAND FOR BABY FOOD EVEN THOUGH MARKET DEMAND TO GRADUALLY NORMALISE

Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Dominique Vidalon)

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