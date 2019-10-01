Switzerland Market Report
October 1, 2019 / 7:04 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Danske Bank Has Exited Its Banking Activities In Estonia

1 Min Read

Oct 1 (Reuters) - Danske Bank A/S:

* DANSKE BANK SAYS ITS ESTONIA BRANCH HAS TODAY ENTERED INTO LIQUIDATION

* DANSKE BANK SAYS THIS REFLECTS THE FACT THAT DANSKE BANK HAS ESSENTIALLY EXITED ITS BANKING ACTIVITIES IN ESTONIA, WITH MAINLY TECHNICAL MATTERS OUTSTANDING

* DANSKE BANK SAYS HAS NOW ESSENTIALLY CLOSED ALL BANKING ACTIVITIES IN ESTONIA IN ACCORDANCE WITH THE PLAN AGREED WITH THE ESTONIAN FSA

* DANSKE BANK SAYS THE CORPORATE LOAN PORTFOLIO WILL AS OF TODAY BE TRANSFERRED TO DANSKE BANK LITHUANIA BRANCH FOR WIND-DOW

* DANSKE BANK SAYS THE SALE OF THE RETAIL LOAN PORTFOLIO TO A LOCAL BANK IS NOW UNCONDITIONAL, AND THE TRANSFER OF THE LOAN PORTFOLIO WILL BE FINALISED BEFORE END-NOVEMBER 2019 Further company coverage: Source: here (Reporting by Stine Jacobsen)

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