FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Danske Bank lifts 2017 net profit outlook
Sections
Featured
Wall Street regulator warns digital coin investors
Future of Money
Wall Street regulator warns digital coin investors
U.S. fund investors favor stocks at home over peers abroad
Exchange-traded funds
U.S. fund investors favor stocks at home over peers abroad
Medicaid crisis deepens after Hurricane Maria
Puerto Rico
Medicaid crisis deepens after Hurricane Maria
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
November 2, 2017 / 6:38 AM / in an hour

BRIEF-Danske Bank lifts 2017 net profit outlook

Reuters Staff

2 Min Read

Nov 2 (Reuters) - DANSKE BANK

* 9-MONTH NET PROFIT ‍15.3​ BILLION DKK VERSUS 14.85 BILLION SEEN IN REUTERS POLL

* SAYS ‍AS A RESULT OF DEVELOPMENTS IN FIRST NINE MONTHS, WE ARE REVISING OUR OUTLOOK TO A NET PROFIT FOR YEAR IN RANGE OF DKK 19-21 BILLION​ VS PREVIOUSLY EXPECTED NET PROFIT FOR 2017 TO BE IN RANGE OF DKK 18-20 BILLION​

* 9-MONTH NET INTEREST INCOME ‍17.4​ BILLION DKK VERSUS 17.28 BILLION SEEN IN REUTERS POLL

* SAYS ‍WE MAINTAIN OUR LONGER-TERM AMBITION FOR A RETURN ON SHAREHOLDERS’ EQUITY OF AT LEAST 12.5%​

* 9-MONTH NET TRADING INCOME ‍6.3​ BILLION DKK VERSUS 6.16 BILLION SEEN IN REUTERS POLL

* CEO SAYS ‍FIRST THREE QUARTERS OF YEAR WERE CHARACTERISED BY POSITIVE MACROECONOMIC DEVELOPMENTS, HIGH CUSTOMER ACTIVITY AND INCREASING BUSINESS VOLUMES​

* 9-MONTH LOAN IMPAIRMENT CHARGES -‍632​ MILLION DKK VERSUS -584 BILLION SEEN IN REUTERS POLL

* CEO SAYS ‍OUR PARTNERSHIP AGREEMENTS IN NORWAY AND SWEDEN CONTINUED TO ATTRACT NEW CUSTOMERS, AND OUR LENDING AND INVESTMENT ACTIVITY WAS GENERALLY HIGH ACROSS OUR MARKETS​

* CEO SAYS ‍IMPAIRMENTS REMAINED LOW, MAINLY DUE TO LOW INTEREST RATES AND SOLID CREDIT QUALITY​

* Q3 PRETAX PROFIT 6.24‍​ BILLION DKK VERSUS 5.93 BILLION SEEN IN REUTERS POLL FURTHER COMPANY COVERAGE: (Reporting by Stine Jacobsen)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.