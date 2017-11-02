BRIEF-Danske Bank lifts 2017 net profit outlook

Nov 2 (Reuters) - DANSKE BANK
* 9-MONTH NET PROFIT 15.3 BILLION DKK VERSUS 14.85 BILLION SEEN IN REUTERS POLL
* SAYS AS A RESULT OF DEVELOPMENTS IN FIRST NINE MONTHS, WE ARE REVISING OUR OUTLOOK TO A NET PROFIT FOR YEAR IN RANGE OF DKK 19-21 BILLION VS PREVIOUSLY EXPECTED NET PROFIT FOR 2017 TO BE IN RANGE OF DKK 18-20 BILLION
* 9-MONTH NET INTEREST INCOME 17.4 BILLION DKK VERSUS 17.28 BILLION SEEN IN REUTERS POLL
* SAYS WE MAINTAIN OUR LONGER-TERM AMBITION FOR A RETURN ON SHAREHOLDERS’ EQUITY OF AT LEAST 12.5%
* 9-MONTH NET TRADING INCOME 6.3 BILLION DKK VERSUS 6.16 BILLION SEEN IN REUTERS POLL
* CEO SAYS FIRST THREE QUARTERS OF YEAR WERE CHARACTERISED BY POSITIVE MACROECONOMIC DEVELOPMENTS, HIGH CUSTOMER ACTIVITY AND INCREASING BUSINESS VOLUMES
* 9-MONTH LOAN IMPAIRMENT CHARGES -632 MILLION DKK VERSUS -584 BILLION SEEN IN REUTERS POLL
* CEO SAYS OUR PARTNERSHIP AGREEMENTS IN NORWAY AND SWEDEN CONTINUED TO ATTRACT NEW CUSTOMERS, AND OUR LENDING AND INVESTMENT ACTIVITY WAS GENERALLY HIGH ACROSS OUR MARKETS
* CEO SAYS IMPAIRMENTS REMAINED LOW, MAINLY DUE TO LOW INTEREST RATES AND SOLID CREDIT QUALITY
* Q3 PRETAX PROFIT 6.24 BILLION DKK VERSUS 5.93 BILLION SEEN IN REUTERS POLL FURTHER COMPANY COVERAGE: (Reporting by Stine Jacobsen)