Switzerland Market Report
November 19, 2018 / 10:12 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Danske Bank Whistleblower Says His Warnings Were Not Heeded

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Nov 19 (Reuters) - HOWARD WILKINSON, THE WHISTLEBLOWER WHO HELPED TO REVEAL A MAJOR MONEY LAUNDERING SCANDAL AT DANSKE BANK , SAID ON MONDAY:

* DANSKE BANK WHISTLEBLOWER WILKINSON SAYS BECAME CLEAR IN APRIL 2014 THAT DANSKE MANAGEMENT DID NOT TAKE HIS REPORTS ON MONEY LAUNDERING SERIOUSLY

* DANSKE BANK WHISTLEBLOWER WILKINSON SAYS WAS “CURIOUS LACK OF INTEREST AT SENIOR LEVEL MANAGEMENT” IN 2014 REGARDING SUSPICIOUS TRANSACTIONS THROUGH ESTONIAN BRANCH FOR MORE: FURTHER COMPANY COVERAGE: (Reporting by Stine Jacobsen)

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