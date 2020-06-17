Healthcare
June 17, 2020 / 12:24 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Daré Bioscience Announces Initiation Of Pivotal Phase 3 Study Of DARE-BV1

1 Min Read

June 17 (Reuters) - Dare Bioscience Inc:

* DARÉ BIOSCIENCE ANNOUNCES INITIATION OF PIVOTAL PHASE 3 STUDY OF DARE-BV1 IN PATIENTS WITH BACTERIAL VAGINOSIS

* DARE BIOSCIENCE INC - CONTINUE TO ANTICIPATE REPORTING TOPLINE DATA FROM PHASE 3 STUDY OF DARE-BV1 IN 2020

* DARE BIOSCIENCE INC - IF SINGLE PHASE 3 STUDY IS SUCCESSFUL, INTEND TO FILE A NEW DRUG APPLICATION WITH FDA FOR DARE-BV1 IN 2021

* DARE BIOSCIENCE - DARE-BV1 HAS RECEIVED BOTH FAST TRACK, QUALIFIED INFECTIOUS DISEASE PRODUCT DESIGNATIONS FROM FDA FOR TREATMENT OF BACTERIAL VAGINOSIS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below