Healthcare
June 25, 2020 / 12:49 PM / Updated 18 minutes ago

BRIEF-Darco Water Technologies Updates On Acquisition Of PT Panghegar Energy Indonesia

1 Min Read

June 25 (Reuters) - Darco Water Technologies Ltd:

* DARCO WATER TECHNOLOGIES UPDATES ON ACQUISITION OF PT PANGHEGAR ENERGY INDONESIA

* GOT LETTER FROM WEST JAVA GOVERNMENT THAT GOVERNMENT NOT AGREEABLE TO RE-NEGOTIATION OF TERMS OF COOPERATION AGREEMENT

* LETTER INDICATES PT JABAR. BERSIH LESTARI SHOULD TAKE STEPS TOWARDS COMMENCING OPERATION OF PROJECT

* REMAINS ROOM FOR PT JABAR. BERSIH LESTARI TO CONTINUE TO ENGAGE WITH WEST JAVA GOVERNMENT TO FIND SOLUTION FOR NAMBO PROJECT

* MANAGEMENT TO WORK CLOSELY WITH JBL TO ENGAGE WITH WEST JAVA GOVERNMENT & WORK TOWARDS MAKING PROJECT VIABLE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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