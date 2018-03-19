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March 19, 2018 / 10:32 AM / Updated 16 hours ago

BRIEF-DarioHealth Says Qtrly Reports On Form 10-Q For Quarter Ended March 30, 2017, June 30, 2017 And Sept 30, 2017 Should No Longer Be Relied Upon​

Reuters Staff

1 Min Read

March 19 (Reuters) - DarioHealth Corp:

* DARIOHEALTH - QTRLY REPORTS ON FORM 10-Q FOR QUARTER ENDED MARCH 30, 2017, JUNE 30, 2017 AND SEPT 30, 2017 FILED WITH SEC SHOULD NO LONGER BE RELIED UPON​

* DARIOHEALTH SAYS CO’S MANAGEMENT IDENTIFIED CERTAIN ERROR RECORDED FOR RELEVANT PERIODS - SEC FILING

* DARIOHEALTH - ‍ERROR RELATING TO RE-MEASUREMENT OF LIABILITY WARRANTS BEFORE RECLASSIFICATION FROM LIABILITY TO EQUITY IN PERIOD ENDED MARCH 31, 2017​

* DARIOHEALTH CORP - CO TO REFLECT INCREASED NET LOSS FROM PRIOR PERIODS BUT RESTATEMENTS TO NOT HAVE IMPACT ON S STOCKHOLDER S EQUITY FOR PRIOR PERIODS​ Source text: (bit.ly/2FKmL8R) Further company coverage:

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