BRIEF-Dart Group Sees FY Profit Before Foreign Exchange Revaluation & Tax Significantly Ahead Of Market View

March 11 (Reuters) - Dart Group PLC:
* OUR CURRENT CUMULATIVE SUMMER 2020 BOOKINGS REMAIN ABOVE THOSE AT THIS TIME LAST YEAR
* MOMENTUM HAS WEAKENED OVER RECENT WEEKS WITH INCREASED REPORTING OF COVID-19 CASES IN EUROPE
* CURRENT CUMULATIVE SUMMER 2020 BOOKINGS REMAIN ABOVE THOSE AT THIS TIME LAST YEAR
* SEES FY PROFIT BEFORE FOREIGN EXCHANGE REVALUATION & TAX TO BE SIGNIFICANTLY AHEAD OF CURRENT MARKET EXPECTATIONS
* UNTIL VERY RECENTLY, CUSTOMER DEMAND FOR PACKAGE HOLIDAYS AND FLIGHT-ONLY LEISURE TRAVEL PRODUCTS HAS REMAINED CONSISTENTLY STRONG
* FUTURE REDUCTIONS OF FY21 FLYING CAPACITY TO RESULT IN PROPORTION OF EXISTING HEDGING CONTRACTS BECOMING INEFFECTIVE & IMPACTING PROFITS
* REDUCING CAPACITY ON SOME ROUTES WHERE WARRANTED BECAUSE OF CORONAVIRUS Source text for Eikon: Further company coverage: