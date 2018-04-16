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April 16, 2018 / 1:06 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Daseke Says Under Terms Of Agreement, Daseke Will Pay C$0.90 (US$0.71) Per Share Plus Assumption Of Aveda Debt

Reuters Staff

1 Min Read

April 16 (Reuters) - Daseke Inc:

* DASEKE TO ACQUIRE AVEDA TRANSPORTATION AND ENERGY SERVICES

* DASEKE INC - UNDER TERMS OF AGREEMENT, DASEKE WILL PAY C$0.90 (US$0.71) PER SHARE PLUS ASSUMPTION OF AVEDA DEBT

* DASEKE INC - IN ADDITION, UP TO C$0.45 PER SHARE IN CASH CONTINGENT CONSIDERATION TO BE PAID BASED ON EBITDA EARNINGS

* DASEKE - AVEDA SHAREHOLDERS WILL HAVE CHOICE OF ACCEPTING CASH, EQUIVALENT IN DASEKE STOCK, OR A COMBINATION

* DASEKE - AGREEMENT UNANIMOUSLY APPROVED BY BOTH COS’ BOARDS, INCLUDING AVEDA’S LARGEST SHAREHOLDERS, WERKLUND CAPITAL AND WERKLUND VENTURES LTD Source text for Eikon: Further company coverage:

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