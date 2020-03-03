Healthcare
March 3, 2020 / 4:53 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Dassault places 0.5 % of Biomerieux capital - Banks

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March 3 (Reuters) - Biomerieux SA:

* GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT LAUNCHES A PLACEMENT OF BIOMÉRIEUX SHARES, TO PLACE 600,000 SHARES IN BIOMERIEUX, OR 0.5% OF CAPITAL - BANKS

* PLACEMENT OF BIOMERIEUX SHARES BY WAY OF ACCELERATED BOOK BUILDING TO INSTITUTIONAL INVESTORS

* GIMD HAS AGREED TO A LOCK-UP COMMITMENT FOR A 180-DAY PERIOD AS FROM THE SETTLEMENT AND DELIVERY DATE OF THE PLACEMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Paris newsroom, paris.equities@thomsonreuters.com email; +33 1 4949 5452)

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