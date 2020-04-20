Healthcare
April 20, 2020 / 12:42 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Data Modul Q1 EBIT Down At EUR 3.2 Mln

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April 20 (Reuters) - DATA MODUL AG:

* DECLINE IN SALES AND EARNINGS DURING THE FIRST QUARTER OF 2020 COMPARED TO THE PREVIOUS YEAR BECAUSE OF THE COVID-19 PANDEMIC

* GROUP EBIT IN Q1 OF FISCAL YEAR 2020 AMOUNTED TO EUR 3.2 MILLION, MARKING A DECLINE OF APPROX. 37% IN COMPARISON TO SAME PERIOD OF PREVIOUS YEAR (EUR 5.1 MILLION)

* Q1 SALES DECLINED BY APPROX. 28% TO EUR 45.5 MILLION IN COMPARISON TO EUR 63.5 MILLION IN Q1 OF FISCAL YEAR 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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