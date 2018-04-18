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April 18, 2018 / 10:22 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Data Modul Q1 Group EBIT Down At EUR 4.0 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

April 18 (Reuters) - DATA MODUL AG PRODUKTION UND VERTRIEB VON ELEKTRONISCHEN SYSTEMEN:

* PRELIMINARY RESULTS FOR THE FIRST QUARTER OF THE FISCAL YEAR 2018

* Q1 GROUP EBIT AMOUNTED TO EUR 4.0 MILLION, DOWN 27% IN COMPARISON TO Q1 2017 (EUR 5.5 MILLION)

* Q1 CONSOLIDATED SALES AT EUR 57.5 MILLION VERSUS EUR 58.0 MILLION YEAR AGO

* Q1 BOOKINGS INCREASED BY APPROX. 7,5 % TO EUR 69.2 MILLION VERSUS EUR 64.3 MILLION IN Q1 OF FINANCIAL YEAR 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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