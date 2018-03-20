BRIEF-Data Respons Contemplates Private Placement Of Up To 2.2 Million New Shares

March 20 (Reuters) - DATA RESPONS ASA:
* REG-DATA RESPONS ASA: CONTEMPLATED PRIVATE PLACEMENT
* CONTEMPLATES PRIVATE PLACEMENT OF UP TO 2,226,637 NEW SHARES IN COMPANY
* SUBSCRIPTION PRICE IN PRIVATE PLACEMENT WILL BE DETERMINED BY BOARD OF DIRECTORS BASED ON ACCELERATED BOOK-BUILDING PROCESS
* NET PROCEEDS WILL BE USED TO STRENGTHEN CO’S BALANCE SHEET, INCREASE CO’S FLEXIBILITY TO FINANCE CO’S GROWTH STRATEGY
* PRIVATE PLACEMENT IS DIRECTED TOWARDS NORWEGIAN INVESTORS AND INTERNATIONAL INSTITUTIONAL INVESTORS
* MINIMUM ORDER SIZE IN PRIVATE PLACEMENT IS A NOK AMOUNT EQUIVALENT TO EUR 100,000 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)