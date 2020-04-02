BRIEF-Datalex Includes Targeted Redundancy Programme In Its Cost Action Plan

April 2 (Reuters) - Datalex PLC:
* DATALEX PLC - UPDATE ON ACTIONS TAKEN IN RESPONSE TO COVID-19
* DATALEX - TRAVEL RESTRICTIONS IMPOSED TO CONTROL THE SPREAD OF COVID-19 ARE HAVING A SIGNIFICANT AND NEGATIVE IMPACT ON AIRLINE CUSTOMERS
* DATALEX - IT IS DIFFICULT TO ACCURATELY QUANTIFY THE LIKELY IMPACT OF COVID-19 ON FINANCIAL AND TRADING PERFORMANCE AT THIS STAGE
* DATALEX - COST ACTIONS INCLUDE TARGETED REDUNDANCY PROGRAMME, RE-NEGOTIATING BUSINESS PARTNER ARRANGEMENTS, ELIMINATING DISCRETIONARY SPENDING Source text for Eikon: Further company coverage: