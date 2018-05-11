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May 11, 2018 / 12:50 PM / in an hour

BRIEF-David Horn Solomon Resigns As CEO Of Akari Therapeutics

Reuters Staff

1 Min Read

May 11 (Reuters) - Akari Therapeutics PLC:

* AKARI THERAPEUTICS SAYS ON MAY 8, DAVID HORN SOLOMON, RESIGNED AS CEO AND AS A MEMBER OF BOARD EFFECTIVE IMMEDIATELY - SEC FILING

* AKARI THERAPEUTICS - ALSO EFFECTIVE ON MAY 8, BOARD APPOINTED CLIVE RICHARDSON TO SERVE AS INTERIM CEO

* AKARI THERAPEUTICS PLC - HORN SOLOMON’S RESIGNATION FOLLOWS THE RESULTS OF AN INVESTIGATION CONDUCTED, WITH THE ASSISTANCE OF AN INDEPENDENT LAW FIRM

* AKARI THERAPEUTICS PLC - INVESTIGATION REVEALED HORN SOLOMON INCURRED PERSONAL CHARGES ON CO’S CORPORATE CREDIT CARDS IN VIOLATION OF CO POLICY

* AKARI THERAPEUTICS - CO DOES NOT CONSIDER AMOUNTS CHARGED BY HORN SOLOMON ON CO'S CORPORATE CREDIT CARDS TO BE MATERIAL TO CO'S OPERATIONS Source text (bit.ly/2rzqNaS) Further company coverage:

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