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January 31, 2018 / 11:24 AM / in an hour

BRIEF-David Kanen Reports 5.3 Percent Stake In Bravo Brio Restaurant Group

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 31 (Reuters) - Bravo Brio Restaurant Group Inc:

* DAVID L. KANEN REPORTS 5.3 PERCENT STAKE IN BRAVO BRIO RESTAURANT GROUP INC AS OF JANUARY 22, 2018 - SEC FILING‍​

* DAVID L. KANEN SAYS PURCHASED BRAVO BRIO RESTAURANT GROUP‘S SHARES BASED ON DAVID L. KANEN ’S BELIEF THAT CO‘S SHARES, WHEN PURCHASED, WERE UNDERVALUED

* DAVID L. KANEN INTEND TO CONSIDER PLANS AND/OR MAKE PROPOSALS WITH RESPECT TO BRAVO BRIO‘S OPERATIONS, BOARD COMPOSITION, POTENTIAL STRATEGIC REVIEW

* DAVID L. KANEN - INTEND TO COMMUNICATE WITH BRAVO BRIO’S MANAGEMENT AND BOARD ABOUT A BROAD RANGE OF OPERATIONAL AND STRATEGIC MATTERS Source text: (bit.ly/2EpOCr2) Further company coverage:

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