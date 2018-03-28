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March 28, 2018 / 9:40 PM / in 15 hours

BRIEF-David Kanen Says On March 23, Kanen Group Entered Into Letter Agreement With One Group Hospitality Regarding Composition Of Board

Reuters Staff

1 Min Read

March 28 (Reuters) - One Group Hospitality Inc:

* DAVID KANEN SAYS ON MARCH 23, KANEN GROUP ENTERED INTO LETTER AGREEMENT WITH ONE GROUP HOSPITALITY REGARDING COMPOSITION OF BOARD - SEC FILING

* DAVID KANEN SAYS AS PER AGREEMENT, KANEN GROUP SHALL HAVE RIGHT TO DESIGNATE ONE MEMBER TO ONE GROUP HOSPITALITY BOARD WITH TERM EXPIRING IN 2020

* DAVID KANEN SAYS DURING STANDSTILL PERIOD, KANEN GROUP ALSO AGREED TO VOTE SHARES IN FAVOR OF ONE GROUP HOSPITALITY'S NOMINEES TO BOARD Source text: (bit.ly/2Ghy7BF) Further company coverage:

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