BRIEF-DBS Group Says Qtrly Net Interest Income S$2,128 Mln

April 30 (Reuters) - DBS Group Holdings Ltd:
* QTRLY NET INTEREST INCOME S$ 2,128 MILLION VERSUS S$1,831 MILLION
* AS AT END-MARCH, CET 1 CAPITAL ADEQUACY RATIO 14.0 PERCENT
* QTRLY NET FEE AND COMMISSION INCOME S$ 744 MILLION VERSUS S$665 MILLION
* QTRLY ALLOWANCES FOR CREDIT AND OTHER LOSSES S$164 MILLION VERSUS S$200 MILLION
* QTRLY NET INTEREST MARGIN 1.83 PERCENT VERSUS 1.74 PERCENT
* “ON TRACK FOR FULL-YEAR NIM OF AT LEAST 1.85%”
* “DON’T EXPECT TIGHTER MONETARY POLICY TO DERAIL GROWTH THIS YEAR”
* “THREE MORE US FED RATE INCREASES POSSIBLE, SIBOR/SOR PASS-THROUGH IMPROVING”
* “DIRECT IMPACT OF TRADE WAR LIKELY MODEST, OTHER THAN ON TECHNOLOGY SECTOR” Source text for Eikon: Further company coverage: