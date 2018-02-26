FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
Market News
February 26, 2018 / 10:22 PM / Updated 11 hours ago

BRIEF-DBV Technologies Announces Results From Phase II Study Of Viaskin Milk In Milk-Allergic Patients

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Dbv Technologies Sa:

* DBV TECHNOLOGIES ANNOUNCES RESULTS FROM PHASE II STUDY OF VIASKIN MILK IN MILK-ALLERGIC PATIENTS

* DBV TECHNOLOGIES- IN TRIAL, STATISTICALLY SIGNIFICANT DESENSITIZATION TO MILK OBSERVED IN CHILDREN AGES 2 TO 11 TREATED WITH VIASKIN MILK 300 ΜG FOR 12 MONTHS

* DBV TECHNOLOGIES - IN TRIAL, FOLLOWING ANALYSES OF DATA, 300 ΜG DOSE WAS IDENTIFIED AS MOST EFFECTIVE TESTED DOSE FOR CHILDREN

* DBV TECHNOLOGIES SA - COMPANY EVALUATING OPTIMAL DOSING/PATIENT POPULATION FOR FUTURE STUDIES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.