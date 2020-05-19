BRIEF-DCC Says Total Dividend For Year Up 5% To 145.27 Pence Per Share

May 19 (Reuters) - DCC PLC:
* WITH ENTERING SEASONALLY QUIETER PERIOD & WITH EXTENSIVE LOCKDOWNS IN PLACE IN MONTH OF APRIL, HAS CONTINUED TO TRADE ROBUSTLY & IS PROFITABLE
* CESSATION OF ALL DISCRETIONARY OR NON-ESSENTIAL EXPENDITURE
* CERTAIN OF GROUP’S OPERATIONS HAVE PLACED EMPLOYEES ON TEMPORARY WORKING ARRANGEMENTS
* IMPACT OF COVID-19 ON TRADING SINCE END OF FINANCIAL YEAR HAS VARIED ACROSS GROUP
* DCC HAS TRADED ROBUSTLY IN APRIL AND EARLY WEEKS OF MAY AND HAS BEEN SIGNIFICANTLY PROFITABLE IN PERIOD
* RELATIVE TO INITIAL EXPECTATIONS AT BEGINNING OF APRIL, PERFORMANCE OF GROUP HAS BEEN BETTER THAN ANTICIPATED, ALBEIT BEHIND PRIOR YEAR
* CONTINUES TO BE ACTIVE FROM A DEVELOPMENT PERSPECTIVE AND IN RECENT DAYS IRISH LPG BUSINESS ACQUIRED AN ALL-ISLAND ELECTRICITY BUSINESS
* TOTAL DIVIDEND FOR YEAR INCREASE BY 5.0% TO 145.27 PENCE PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: