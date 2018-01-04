FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Iran
Myanmar
Predictions 2018
The Trump Effect
North Korea
Special Reports
Deals
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Future Of Money
#Consumer Goods and Retail
January 4, 2018 / 8:49 AM / in an hour

BRIEF-Debenhams says no plans to close more stores

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 4 (Reuters) - Debenhams:

* CFO SAYS NO FURTHER PLANS TO CLOSE MORE STORES THAN 10 ALREADY ANNOUNCED

* CEO SAYS CUSTOMERS “CAME LATER TO CHRISTMAS”, SAYS COMPANY HELD GROUND IN CLOTHING

* CEO SAYS IN HINDSIGHT GIFTING CATEGORY NEEDED TO BE MORE “PREMIUM”

* CFO SAYS NET DEBT NOW MAY BE SLIGHTLY HIGHER, BUT HAS NO CONCERNS ABOUT BALANCE SHEET

* CFO SAYS WILL TAKE ANOTHER LOOK AT STORE PORTFOLIO AT HALF YEAR, FULL YEAR STAGES

* CFO SAYS NO CHANGE TO INVESTMENT PLANS

* CFO SAYS WILL REVIEW CENTRAL FUNCTIONS TO DELIVER FURTHER 5 MILLION STG OF SAVINGS Further company coverage: (Reporting By London Bureau)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.