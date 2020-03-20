Healthcare
March 20, 2020 / 5:59 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Deceuninck Says Will Propose Not To Pay Any Dividend Over The Year 2019

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March 20 (Reuters) - DECEUNINCK NV:

* IMPACT AND COUNTER-MEASURES CORONA VIRUS

* WE SEE AN INCREASING NUMBER OF CONSTRUCTION PROJECTS IN EUROPE BEING SUSPENDED WHICH WILL NEGATIVELY IMPACT OUR INDUSTRY

* ALTHOUGH IT REMAINS DIFFICULT TO QUANTIFY THE LIKELY SLOWDOWN, WE HAVE BEEN TAKING IMMEDIATE ACTION TO REDUCE OUR COST BASE

* PRODUCTION SITES IN BELGIUM AND FRANCE HAVE BEEN TEMPORARILY CLOSED

* IN THIS CONTEXT, THE BOARD OF DIRECTORS WILL PROPOSE NOT TO PAY ANY DIVIDEND OVER THE YEAR 2019, CONTRARY TO WHAT HAS BEEN COMMUNICATED ON FEBRUARY 20, 2020

* UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE FIRST TWO MONTHS OF 2020 HAVE BEEN STRONG WITH SALES GROWING 12% Source text: bit.ly/2UsAXb2 Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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