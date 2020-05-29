Healthcare
May 29, 2020 / 12:57 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Deciphera Pharmaceuticals Presents Preliminary Data From Phase 1B/2 Study Of Rebastinib In Patients With Advanced Endometrial Cancer

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May 29 (Reuters) - Deciphera Pharmaceuticals Inc:

* DECIPHERA PHARMACEUTICALS PRESENTS PRELIMINARY DATA FROM PHASE 1B/2 STUDY OF REBASTINIB IN COMBINATION WITH PACLITAXEL IN PATIENTS WITH ADVANCED ENDOMETRIAL CANCER AT THE ASCO 2020 VIRTUAL SCIENTIFIC PROGRAM

* DECIPHERA PHARMACEUTICALS INC - COMBINATION OF REBASTINIB AND PACLITAXEL DEMONSTRATES ENCOURAGING ANTI-TUMOR ACTIVITY

* DECIPHERA PHARMACEUTICALS - COMBINATION OF REBASTINIB AND PACLITAXEL DEMONSTRATES FAVORABLE TOLERABILITY IN PATIENTS WITH ADVANCED ENDOMETRIAL CANCER Source text for Eikon: Further company coverage:

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