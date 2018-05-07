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May 7, 2018 / 11:13 AM / in 2 hours

BRIEF-Del Frisco's Restaurant Group To Acquire Barteca Restaurant Group For $325 Million In Cash

Reuters Staff

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Del Frisco’s Restaurant Group Inc :

* DEL FRISCO’S RESTAURANT GROUP, INC. TO ACQUIRE BARTECA RESTAURANT GROUP FOR $325 MILLION IN CASH

* DEL FRISCO’S RESTAURANT GROUP INC - POST-ACQUISITION, BARTECA WILL CONTINUE TO BE LED BY JEFF CARCARA, ITS CURRENT CEO

* DEL FRISCO’S RESTAURANT GROUP INC - BOARD OF DIRECTORS HAS UNANIMOUSLY APPROVED TRANSACTION

* DEL FRISCO’S RESTAURANT GROUP INC - PROPOSED TRANSACTION DOES NOT REQUIRE APPROVAL BY DEL FRISCO’S SHAREHOLDERS Source text for Eikon: Further company coverage:

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