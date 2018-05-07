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Consumer Goods and Retail
May 7, 2018 / 6:28 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Delfingen Industry Q1 Net Sales Down At 53.1 Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

May 7 (Reuters) - DELFINGEN INDUSTRY SA:

* THE EXCHANGE RATES HAD A NEGATIVE IMPACT BY 10.2 % CONDUCTING TO A SALES DECREASE IN AUTOMOTIVE MARKET BY 2.2 % IN PUBLISHED DATA

* Q1 NET SALES EUR 53.1 MILLION VERSUS EUR 54.6 MILLION YEAR AGO

* THE IMPACT OF THE EXCHANGE RATES ON - AUTOMOTIVE - SALES WAS UNFAVORABLE OF 4.4 M€ AT THE END OF MARCH MAINLY DUE TO THE PARITY (€/$)

* SALES INCREASE AT CONSTANT EXCHANGE RATE IN 2018 CONFIRMS CO GROWTH POTENTIAL, IN LINE WITH STRATEGIC PLAN Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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