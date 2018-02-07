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February 7, 2018 / 6:39 AM / Updated 9 hours ago

BRIEF-Delivery Hero FY Revenues Up 60 Pct At 544.2 Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 7 (Reuters) - DELIVERY HERO AG:

* DELIVERY HERO OUTPERFORMS 2017 REVENUE GUIDANCE WITH GROWTH OF 60% FOR THE FULL YEAR

* REVENUES INCREASED BY 51% IN Q4, 61% ON A CONSTANT CURRENCY BASIS, TO EUR 159.8 MILLION

* TOTAL ORDERS INCREASED BY 46% IN Q4 TO 85.4 MILLION, AND BY 48% IN FULL YEAR TO 291.5 MILLION

* ‍REVENUES INCREASED BY 60% FOR FULL YEAR, 65% ON A CONSTANT CURRENCY BASIS, TO EUR 544.2 MILLION​

* ‍REMAIN CONFIDENT FOR OUTLOOK IN 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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