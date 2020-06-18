Healthcare
June 18, 2020 / 12:30 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Delta Air Lines Expects Cash Burn For June To Be About $30 Mln Per Day - Conf Call

1 Min Read

June 18 (Reuters) - Delta Air Lines Inc:

* DELTA AIR LINES EXEC SAYS CO HAS REFUNDED $2 BILLION TO CUSTOMERS SINCE THE START OF THIS YEAR - CONF CALL

* DELTA AIR LINES EXEC SAYS EXPECTS CASH BURN FOR MONTH OF JUNE TO BE ABOUT $30 MILLION PER DAY - CONF CALL

* DELTA AIR LINES EXEC SAYS CO’S ACTIONS ALONG WITH CARES ACT RELIEF, SHOULD BOLSTER LIQUIDITY TO OVER $15 BILLION BY CURRENT JUNE QUARTER END, PUTTING CO ON TRACK TO HAVE MORE THAN $10 BILLION IN LIQUIDITY AT YEAR-END

* DELTA AIR LINES EXEC SAYS CO HAS ABOUT 500 EMPLOYEES THAT HAVE TESTED POSITIVE FOR COVID-19 WITH THE VAST MAJORITY HAVING RECOVERED; CO HAS LOST 10 EMPLOYEES TO THE DISEASE

* DELTA AIR LINES EXEC SAYS CO WILL HAVE ALL 90,000 OF ITS EMPLOYEES AVAILABLE TO BE TESTED FOR COVID-19

* DELTA AIR LINES EXEC SAYS CO IS ADDING 1000 FLIGHTS A DAY IN THE MONTH OF JULY

* DELTA AIR LINES EXEC SAYS INTERNATIONAL TRAVEL IS PROBABLY GOING TO LAG DOMESTIC BY UP TO 12 MONTHS Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below