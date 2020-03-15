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March 15, 2020 / 6:20 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Delta Air Lines Says Waiving Change Fees If Customers' Plans Include Travel To Restricted Areas Through May 31

1 Min Read

March 15 (Reuters) - Delta Air Lines Inc:

* WAIVING CHANGE FEES FOR CUSTOMERS TRAVELING BOTH INTERNATIONAL AND DOMESTIC THROUGH APRIL 30

* ARE WAIVING CHANGE FEES FOR CUSTOMERS PURCHASING FLIGHTS BETWEEN MARCH 1-31

* WAIVING CHANGE FEES IF CUSTOMERS’ PLANS INCLUDE TRAVEL TO RESTRICTED AREAS THROUGH MAY 31

* DELTA AIR LINES- WAIVING CHANGE FEES THROUGH MAY 31 IF CUSTOMERS’S PLANS INCLUDE TRAVEL TO RESTRICTED AREAS DUE TO COVID-19 SUCH AS EUROPE, CHINA Source text for Eikon: Further company coverage:

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