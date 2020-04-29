Healthcare
April 29, 2020 / 4:39 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Delta Drone FY Adjusted For Non-Recurring Expenses EBITDA Loss Narrows To 3.4 Million Euros

1 Min Read

April 29 (Reuters) - Delta Drone SA:

* FY CONSOLIDATED REVENUE INCREASED BY 53% TO REACH €16M

* BUSINESS PLAN IS IN LINE WITH 2020-2021 PLAN: CONSOLIDATED REVENUE OF EUR 30M, POSITIVE OPERATING MARGIN OF 10% AND 30% OF REVENUE GENERATED BY ACTIVITIES OUTSIDE FRANCE

* FY ADJUSTED FOR NON-RECURRING EXPENSES, EBITDA WAS OF -EUR 3.4M IN LINE WITH GOAL OF ACHIEVING FINANCIAL EQUILIBRIUM IN THIS RESPECT THIS YEAR

* NET CASH AS AT 31 DECEMBER 2019 WAS OF EUR 2,043K, COMPARED WITH EUR 2,512K AT END OF 2018

* COVID-19: IN THIS CONTEXT, DELTA DRONE WILL CONTINUE TO IMPLEMENT ITS 2020-2021 PLAN

* ON CORONAVIRUS: TOO EARLY TO EVALUATE IMPACT OF “POST-CRISIS” PERIOD ON BUSINESS ACTIVITY LEVELS IN COMING MONTHS

* 2019 NET LOSS (ADJUSTED FOR NON-RECURRING EXPENSES) EUR 8.6 MLN Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below