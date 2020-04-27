BRIEF-Delta Drone Q1 Consolidated Revenue Down At 3.7 Million Euros

April 27 (Reuters) - DELTA DRONE SA:
* CONSOLIDATED REVENUE FOR Q1 OF 2020 FINANCIAL YEAR WAS OF EUR 3.7 MILLION
* LATEST ORNAN AGREEMENT, SET UP AT END OF LAST YEAR, HAS ENDED AS ALL BONDS HAVE BEEN CONVERTED
* DESPITE VARIOUS LIMITATIONS ATTRIBUTABLE TO CURRENT CRISIS, RESEARCH AND DEVELOPMENT AND SALES DEVELOPMENT ACTIVITIES HAVE INTENSIFIED
* ON THE DATE OF THE GENERAL MEETING, THE GROUP’S CASH POSITION WAS OF €2.3M, €0.5M OF WHICH WAS HELD BY DELTA DRONE SOUTH AFRICA
* POTENTIAL SOURCE OF ADDITIONAL FINANCING IS THEREFORE IN LINE WITH FINANCING PLAN REQUIRED FOR IMPLEMENTATION OF 2020 - 2021 PLAN
* RAPPROCHEMENT OF DELTA DRONE SOUTH AFRICA WITH AUSTRALIAN COMPANY PARAZERO LTD IS PROCEEDING AS PLANNED
* ALTHOUGH GOALS REMAIN UNCHANGED, TIMING MAY ENCOUNTER DELAYS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)