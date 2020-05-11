BRIEF-Delta Plus Group Says At Least Q2 Will Be Negatively Impacted by COVID-19

May 11 (Reuters) - Delta Plus Group SA:
* ON CORONAVIRUS: IT IS LIKELY THAT AT LEAST Q2 WILL BE NEGATIVELY IMPACTED, ESPECIALLY IN EUROPE AND ON THE AMERICAN CONTINENT, AS SUGGESTED BY APRIL TURNOVER
* ON CORONAVIRUS: BENEFITS FROM A SOUND FINANCIAL STRUCTURE TO ADDRESS THIS PERIOD OF CRISIS
* ON CORONAVIRUS: CONFIRMS INTENTIONS TO CONTINUE TO EXPAND
* EXCEPTIONAL SALES OF PRODUCTS LINKED TO COVID-19 ALLOWED TO COMPENSATE FOR SIGNIFICANT DROP IN ACTIVITY ON OTHER FAMILIES OF PRODUCTS, ESPECIALLY FROM MID-MARCH IN MOST EUROPEAN COUNTRIES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)