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March 1, 2020 / 4:23 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Delta Temporarily Suspends Milan Service

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March 1 (Reuters) - Delta Air Lines Inc:

* DELTA TEMPORARILY SUSPENDS MILAN SERVICE

* DELTA AIR LINES -TEMPORARILY SUSPENDING DAILY FLIGHT BETWEEN NEW YORK - JOHN F. KENNEDY INTERNATIONAL AIRPORT AND MILAN MALPENSA AIRPORT

* DELTA AIR LINES -SERVICE TO AND FROM MILAN WILL RESUME STARTING ON MAY 1 AND MAY 2, RESPECTIVELY

* DELTA AIR LINES - AIRLINE’S DAILY FLIGHTS BETWEEN ROME AND BOTH JFK AND ATLANTA CONTINUE TO OPERATE AS SCHEDULED

* DELTA - CONTINUES TO OFFER CHANGE FEE WAIVER FOR CUSTOMERS WHO WISH TO ADJUST TRAVEL PLANS FOR FLIGHTS BETWEEN U.S. AND SOUTH KOREA, CHINA ITALY Source text: bit.ly/32HrPD3 Further company coverage:

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