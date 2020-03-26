BRIEF-Delticom FY Consolidated Net Loss Widens To EUR 40.8 Million

March 26 (Reuters) - DELTICOM AG:
* PUBLISHES ANNUAL REPORT 2019: FINANCIAL, ASSETS AND EARNINGS POSITION AFFECTED BY RESTRUCTURING AND DEINVESTMENTS
* CONSOLIDATED REVENUE TO SHRINK BY 3.1 PERCENT IN 2019 FROM EUR 645.7 MILLION TO EUR 625.8 MILLION
* GROUP OPERATING EBITDA BEFORE NON-RECURRING EXPENSES TOTALLED EUR 10.0 MILLION IN FISCAL YEAR 2019
* FY CONSOLIDATED NET INCOME TOTALLED EUR -40.8 MILLION (EUR -3.27 PER SHARE) COMPARED TO EUR -1.7 MILLION (EUR -0.13 PER SHARE) IN PREVIOUS YEAR
* FOR 2020, DELTICOM GROUP IS FORECASTING TOTAL ANNUAL REVENUES OF EUR 600 TO 630 MILLION AND EBITDA OF BETWEEN EUR 1.0 AND 5.0 MILLION
* FORECASTING EXTRAORDINARY EXPENSES OF AROUND EUR 4 MILLION FOR RESTRUCTURING AND DISCONTINUATION IN 2020
* 2020 OPERATING EBITDA IN CURRENT YEAR WILL THEREFORE BE IN RANGE OF EUR 5 TO 9 MILLION
* EXTENT TO WHICH CORONA VIRUS WILL AFFECT COURSE OF BUSINESS IN CURRENT YEAR CAN CURRENTLY ONLY BE ESTIMATED WITH CONSIDERABLE UNCERTAINTY
* NOVEL CORONA VIRUS MAY TEMPORARILY LEAD TO INCREASED ONLINE DEMAND
* ON OTHER HAND, OFFICIAL AND PRIVATE RESTRICTIONS WILL AFFECT USE OF VEHICLES AND THUS, EVENTUALLY REPLACEMENT TYRE BUSINESS
* MEDIUM-TERM TARGET IS AN OPERATING EBIT MARGIN OF 2 %.” Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)