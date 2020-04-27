Switzerland Market Report
April 27, 2020 / 7:39 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Delticom Postpones AGM

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Delticom AG:

* DGAP-NEWS: DELTICOM AG POSTPONES ANNUAL GENERAL MEETING // UPDATE ON CURRENT BUSINESS DEVELOPMENT

* DELTICOM AG - WILL SET A NEW DATE FOR ANNUAL GENERAL MEETING AS SOON AS POSSIBLE, AND WILL CONVENE IT ACCORDINGLY WITHIN SPECIFIED PERIOD.

* DELTICOM AG - CONSOLIDATED REVENUES IN Q1 WERE DOWN ON PREVIOUS YEAR

* DELTICOM AG - REVENUES DEVELOPMENT IN APRIL HAS SO FAR BEEN ON TARGET, PRIMARILY DUE TO GOOD DEMAND IN BUSINESS WITH PRIVATE END CUSTOMERS

* DELTICOM AG - CONFIDENT THAT AT LEAST PART OF Q1’S DOWNTURN IN REVENUES CAN BE MADE UP OVER COMING WEEKS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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