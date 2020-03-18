BRIEF-DEMIRE FY EBIT Up At EUR 155.2 Million

March 18 (Reuters) - DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL ESTATE AG:
* FY DILUTED EPRA NAV INCREASES BY 15 PERCENT TO EUR 6.32 PER SHARE
* FY EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAXES (EBIT) TOTALLED EUR 155.2 MILLION, UP 22.1 PERCENT ON PREVIOUS YEAR (EUR 127.1 MILLION)
* FY RENTAL INCOME TO EUR 81.8 MILLION (2018: EUR 73.7 MILLION)
* FOR 2020, GUIDES RENTAL INCOME OF EUR 90.0 TO 92.0 MILLION FROM LETTING OF PROPERTY PORTFOLIO, CONSIDERING ALREADY NOTARISED ACQUISITIONS AND SALES
* ECONOMIC IMPACT OF CORONA VIRUS PANDEMIC CANNOT BE PREDICTED AT PRESENT
* CONFIDENT THAT WE WILL BE ABLE TO CONTINUE POSITIVE DEVELOPMENT OF 2019 IN CURRENT FINANCIAL YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)