FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Financials
April 5, 2018 / 11:19 AM / in 21 hours

BRIEF-Demire: Klaus Wecken Voting Rights Participation Exceeds 50 Pct ​

Reuters Staff

1 Min Read

April 5 (Reuters) - DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL ESTATE AG:

* ‍ON MARCH 2 KLAUS WECKEN INFORMED HIS VOTING RIGHTS PARTICIPATION HAS EXCEEDED THRESHOLD OF 50% ON FEB 28 AND HAS AMOUNTED TO 59.12%​

* ‍KLAUS WECKEN HAS INFORMED THAT INVESTMENT IS AIMED AT IMPLEMENTING STRATEGIC OBJECTIVES​

* ‍KLAUS WECKEN HAS INFORMED THAT IT IS INTENDED TO ACQUIRE FURTHER VOTING RIGHTS IN DEMIRE​

* ‍KLAUS WECKEN HAS INFORMED THAT IT IS INTENDED TO EXERT AN INFLUENCE ON DEMIRE​

* ‍KLAUS WECKEN INFORMED THAT SIGNIFICANT CHANGE OF CAPITAL STRUCTURE OF DEMIRE, IN PARTICULAR WITH REGARD TO DEBT/EQUITY RATIO IS INTENDED​

* WECKEN SAYS ‍CHANGE OF DIVIDEND POLICY IS INTENDED ​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.