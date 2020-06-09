Healthcare
June 9, 2020 / 9:52 PM / Updated 15 minutes ago

BRIEF-Denali Therapeutics Inc - Provides Broad Update On Its Ripk1 Program Partnered With Sanofi

1 Min Read

June 9 (Reuters) - Denali Therapeutics Inc:

* DENALI THERAPEUTICS INC - PROVIDES BROAD UPDATE ON ITS RIPK1 PROGRAM PARTNERED WITH SANOFI

* DENALI THERAPEUTICS INC - DENALI AND SANOFI PAUSE DNL747 CLINICAL ACTIVITIES

* DENALI THERAPEUTICS INC - CO, SANOFI INTEND TO ACCELERATE DNL788 FOR DEVELOPMENT IN NEUROLOGICAL INDICATIONS

* DENALI THERAPEUTICS INC - SAFETY ENDPOINTS WERE MET IN PHASE 1B PATIENT STUDIES WITH DNL747 IN ALS AND ALZHEIMER’S DISEASE

* DENALI THERAPEUTICS - TO PAUSE DNL747 CLINICAL ACTIVITIES BASED ON TOTALITY OF DNL747 DATA, SUPERIOR PROFILE OF BACKUP COMPOUND DNL788 Source text for Eikon: Further company coverage:

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