FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Denbury Announces Entry Into Note Exchange Agreements
Sections
Featured
The thinking behind Kim Jong Un's 'madness'
NORTH KOREA REVEALED
The thinking behind Kim Jong Un's 'madness'
Sexual misconduct allegations may roil 2018 elections
Politics
Sexual misconduct allegations may roil 2018 elections
Trump bump aside, U.S. stocks lag in 2017
Breakingviews
Trump bump aside, U.S. stocks lag in 2017
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
November 30, 2017 / 5:55 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Denbury Announces Entry Into Note Exchange Agreements

Reuters Staff

2 Min Read

Denbury Resources Inc:

* DENBURY ANNOUNCES ENTRY INTO NOTE EXCHANGE AGREEMENTS

* DENBURY RESOURCES INC - NEW SECOND LIEN NOTES WILL MATURE ON MARCH 31, 2022 AND WILL BEAR INTEREST AT A RATE OF 9.25% PER ANNUM PAYABLE IN CASH

* DENBURY RESOURCES INC - NEW CONVERTIBLE NOTES WILL MATURE ON MARCH 31, 2024 AND WILL BEAR INTEREST AT A RATE OF 3.50% PER ANNUM PAYABLE IN CASH

* DENBURY RESOURCES - NEW NOTES CONSIST OF ABOUT $382 MILLION IN PRINCIPAL AMOUNT OF NEW 9¼% SENIOR SECURED SECOND LIEN NOTES DUE 2022

* DENBURY RESOURCES - NEW NOTES ALSO CONSIST ABOUT $85 MILLION IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NEW 3½% CONVERTIBLE SENIOR NOTES DUE 2024

* DENBURY RESOURCES - EXCHANGE AGREEMENTS WITH HOLDERS OF ABOUT $610 MILLION OF ITS OUTSTANDING SENIOR SUBORDINATED NOTES DUE 2022 AND 2023

* DENBURY RESOURCES INC - AGREEMENTS WITH HOLDERS TO EXCHANGE OLD NOTES FOR APPROXIMATELY $466 MILLION IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF “NEW NOTES”

* DENBURY- ‍PURSUANT TO EXCHANGE AGREEMENTS, CO TO EXCHANGE NEW NOTES FOR ABOUT $364 MILLION OF ITS 2022 NOTES REDUCING OUTSTANDING 2022 NOTES TO $409 MILLION​

* DENBURY- ‍PURSUANT TO EXCHANGE AGREEMENTS, CO TO EXCHANGE NEW NOTES FOR ABOUT $246 MILLION OF ITS 2023 NOTES REDUCING OUTSTANDING 2023 NOTES TO $377 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.