Healthcare
April 7, 2020 / 1:41 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Denny's Sees Q1 Domestic System-Wide Same-Store Sales Down About 6%

1 Min Read

April 7 (Reuters) - Denny’s Corp:

* DENNY’S CORP SEES Q1 2020 DOMESTIC SYSTEM-WIDE SAME-STORE SALES TO BE DOWN ABOUT 6% AS COMPARED TO Q1 2019

* DENNY’S - DOMESTIC SYSTEM-WIDE SAME-STORE SALES DECLINED ABOUT 19% IN MARCH 2020 VERSUS MARCH 2019, REFLECTING PROGRESSIVE IMPACT OF COVID-19

* DENNY’S SAYS MAJORITY OF RESTAURANTS IN CO’S SYSTEM CONTINUE OPERATING WITH TAKE OUT OR DELIVERY ONLY OPTIONS, SOME WITH REDUCED MENUS & HOURS

* DENNY’S - IMPLEMENTED BASE SALARY REDUCTIONS FOR CEO, CFO, OTHER NAMED EXECUTIVE OFFICERS, OTHER OFFICERS & DIRECTOR LEVEL EMPLOYEES ON APRIL 2

* DENNY’S CORP - CASH RETAINER FEE FOR ALL NON-EMPLOYEE DIRECTORS SERVING ON CO’S BOARD OF DIRECTORS WAS REDUCED AS WELL

* DENNY'S CORP - CONSIDERING WEEKLY WORK HOUR REDUCTIONS & IMPLEMENTED WORK-REDUCTION FURLOUGHS FOR EMPLOYEES Source text: (bit.ly/34oSk15) Further company coverage:

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