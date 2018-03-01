FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
MobileWorldCongress
LipperAwards
Myanmar
North Korea
Earnings
NorthKorea
The Trump Effect
Breakingviews
Market News
March 1, 2018 / 10:52 PM / in 16 hours

BRIEF-Dentsply Sirona Q4 GAAP Loss Per Share $2.95

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Dentsply Sirona Inc:

* DENTSPLY SIRONA REPORTS PRELIMINARY FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.82

* Q4 SALES ROSE 9.5 PERCENT TO $1.091 BILLION

* SEES FY 2018 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $2.70 TO $2.80 EXCLUDING ITEMS

* ‍INITIATES 2018 GUIDANCE: NON-GAAP ADJUSTED EPS IN RANGE OF $2.70 TO $2.80​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.81, REVENUE VIEW $1.06 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.87 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.