BRIEF-Dentsply Sirona Reports Q4 Earnings Per Share $0.46

March 2 (Reuters) - Dentsply Sirona Inc:
* DENTSPLY SIRONA REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 RESULTS
* Q4 REVENUE $1.112 BILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $1.09 BILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.75 — REFINITIV IBES DATA
* SEES FY 2020 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $2.55 TO $2.80
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.73
* FY20 ANNUAL GUIDANCE INCORPORATES A Q120 REVENUE IMPACT FROM CORONAVIRUS OF BETWEEN $60 TO $70 MILLION
* DENTSPLY SIRONA - SEES 2020 REVENUE $4.1 BILLION TO $4.15 BILLION
* DENTSPLY SIRONA - FY20 GUIDANCE INCORPORATES A Q120 REVENUE IMPACT FROM CORONAVIRUS OF BETWEEN $60 TO $70 MILLION & Q120 IMPACT TO EPS OF $0.10 TO $0.12
* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.73 — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: