Healthcare
March 2, 2020 / 12:33 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Dentsply Sirona Reports Q4 Earnings Per Share $0.46

1 Min Read

March 2 (Reuters) - Dentsply Sirona Inc:

* DENTSPLY SIRONA REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.46

* Q4 REVENUE $1.112 BILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $1.09 BILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.75 — REFINITIV IBES DATA

* SEES FY 2020 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $2.55 TO $2.80

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.73

* FY20 ANNUAL GUIDANCE INCORPORATES A Q120 REVENUE IMPACT FROM CORONAVIRUS OF BETWEEN $60 TO $70 MILLION

* DENTSPLY SIRONA - SEES 2020 REVENUE $4.1 BILLION TO $4.15 BILLION

* DENTSPLY SIRONA - FY20 GUIDANCE INCORPORATES A Q120 REVENUE IMPACT FROM CORONAVIRUS OF BETWEEN $60 TO $70 MILLION & Q120 IMPACT TO EPS OF $0.10 TO $0.12

* FY2020 REVENUE VIEW $4.13 BILLION — REFINITIV IBES DATA

* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.73 — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below